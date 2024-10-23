قبول دفعة جديدة بمرحلتي الماجيستير والدكتوراه بكلية “فنون الأقصر”

ترأست الدكتورة صابرين عبدالجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، الجلسة رقم 61 لمجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، بحضور أعضاء المجلس من وكلاء الكليات لمناقشة عدد من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بمرحلة الدراسات العليا بكليات الجامعة.

وافق المجلس، على تسجيل عدد من خطط الرسائل الجديدة بمرحلتي الماجستير والدكتوراة لعدد من الباحثين بأقسام كليات الفنون الجميلة والآثار، والألسن.

وشهدت الجلسة، اعتماد تشكيل لجان المناقشة والحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه لعدد من الباحثين بكليات الجامعة، كما وافق المجلس على تسجيل الخطط البحثية لعدد من الباحثين بمرحلتي الماجستير والدكتوراه بكليات السياحة والفنادق، والآثار، والفنون الجميلة.

قبول دفعة جديدة بكلية الفنون الجميلة بالأقصر

ووافق المجلس على قبول دفعة جديدة بأقسام "الجرافيك - التصوير- النحت" بكلية الفنون الجميلة لمرحلة تمهيدي ماجستير، ومرحلة تأهيلي دكتوراة بأقسام الجرافيك والنحت للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمى 2024/2025، كما تم إلغاء القيد لباحثتين بتمهيدي ماجستير بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة للعام الأكاديمى 2024/2025.

وناقشت الجلسة، عدد من الموضوعات بقطاع الدراسات العليا، والبحوث، بالكليات المختلفة بالجامعة؛ طبقاً لما هو مدرج في جدول الأعمال، ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا، فيما تم إلغاء قيد بعض الطلاب بكليتي الآثار والفنون الجميلة؛ لتجاوزهم نسب الغياب المحددة.

وشملت الجلسة، أيضا الإحاطة بمتابعة ما تمَّ تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية، ونصف السنوية، الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا؛ المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه، إلى جانب الإحاطة بالتقارير العلمية؛ المقدمة من أعضاء البعثات العلمية، كما ناقش المجلس قواعد النشر بالمجلة الدولية لإدارة السياحة والضيافة بكلية السياحة والفنادق.

مجلس الدراسات العليا (1)

مجلس الدراسات العليا (1)

مجلس الدراسات العليا (2)

مجلس الدراسات العليا (2)

مجلس الدراسات العليا (3)

مجلس الدراسات العليا (3)