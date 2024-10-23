بيان عاجل بشأن وقف هدم مقابر الشافعي ومحو تراث مصر المعماري

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، مطالبة بمنع محو تراث مصر المعماري وتاريخها بهدم مقابر الإمام الشافعي التي تم إنشاؤها فترة المماليك، وأثنى عليها المقريزي بجمالها وعمارتها وفنونها المعمارية.

وأشارت عضو مجلس النواب، أنه بالأمس تم هدم قبة نام شاذ قادين ومدافن حليم باشا إبن محمد علي باشا التحفة المعمارية، وأن الإزالات مازالت مستمرة في هدم قباب ومباني مقابر الإمام الشافعي، متسائلة: لماذا يتم محو التراث والتاريخ والجغرافيا ومن له الحق في ذلك دون الرجوع لمجلس النواب والشعب؟

كما أوضحت أن موجة الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، هي نتيجة غيرة الشعب على تاريخه وتراثه، خاصةً عدم وجود سبب قوي وراء هدم التراث الإسلامي المصري، والمقابر ذات النقوش والقباب التي تعبر عن تاريخ وهوية مصر في تلك الحقبة.. فكان من الممكن أن تكون مقابر الإمام الشافعيّ مزارًا سياحيًا مهمًا للسياحة الدينية.

ولفتت سميرة الجزار في البيان، إلى سور برلين في ألمانيا الذي اعتبره الألمان أثر، وهو تاريخ حديث بعد الحرب العالمية الثانية، واليوم أصبح مزار سياحي مهم.