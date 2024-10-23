بريست يفرض التعادل على باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

فرض فريق بريست الفرنسي، التعادل الإيجابي بهدف لمثله على ضيفه باير ليفركوزن الألماني، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب رودورو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح نجم باير ليفركوزن فلوريان فيرتز التسجيل في الدقيقة 24 بتسديدة قوية سكنت شباك الحارس الفرنسي، ليمنح فريقه الأفضلية.

مباراة بريست ضد باير ليفركوزن

وتمكن بيير لي ميلو من إدراك التعادل لصالح بريست بتسديدة رائعة في الدقيقة 39، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

بهذه النتيجة، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 7 نقاط، يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما جاء بريست في المرتبة الثالثة بفارق الأهداف عن كتيبة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

وبدأ باير ليفركوزن مباراته ضد بريست، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ماتي كوفاش

خط الدفاع: نوردي موكيلي - جوناثان تاه - هينكابي - أليخاندور جريمالدو

خط الوسط: بالاسيوس - أليكس جارسيا - جوناس هوفمان

وفي الهجوم: فلوريان فيرتز - باتريك شيك - ناثان تيلا.