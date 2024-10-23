غزل المحلة يستعد لمواجهة الإسماعيلي بهزيمة طنطا بثلاثية.. صور

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبدالملك، فوزًا على نظيره طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد غزل المحلة.

وخاض غزل المحلة مباراة ودية أمام طنطا، ضمن استعدادات زعيم الفلاحين لمواجهة الإسماعيلي في افتتاح مباريات الدوري الممتاز.

تمكن لاعبو غزل المحلة من تسجيل الأهداف الثلاثة عن طريق محمد أشرف، ومحمد على بن حمودة، وخالد الإخميمي.

غزل المحلة يفوز على طنطا وديًا

ويأمل أحمد عيد عبدالملك المدير الفني لفريق غزل المحلة، الاستفادة القصوى من هذه المباريات الودية، من خلال الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا، وتجربة بعض التشكيلات والخطط التكتيكية التي ينوي تطبيقها في الموسم الجديد.

من جانبه، أكد أحمد عيد عبد الملك على أهمية هذه المباراة في تجهيز الفريق للموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يعمل بجد لتحقيق أفضل النتائج في الموسم الجديد.

وكان غزل المحلة، قد أعلن إيقاف الحارس محمود الزنفلي 4 أشهر وتغريمه 350 ألف جنيه، لتوقيعه لناديين، بعدما وقع على عقد انضمامه لزعيم الفلاحين، قبل أن يتراجع عن قراره ويعلن انتقاله إلى حرس الحدود، الأمر الذي دفع نادي المحلة لتقديم شكوى رسمية ضد حارس الأهلي السابق.