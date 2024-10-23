مدير «يونيدو» لـ«البوابة نيوز»: وفرنا 100 مليون دولار لمصر وأفريقيا لرفع كفاءة استهلاك الطاقة

صرح الدكتور الدكتور تشو يونيوري، مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" يونيدو" بافريقيا، بأن برتوكول مونتريال بمنظمة اليونيدو استطاع أن يوفر ١٠٠ مليون دولار للدول المشتركة بالبرتوكول لاستخدامها للحد من الاحترار العالمى والتكيف، حيث أنه من المقرر بان يتم انفاقها بجمهورية مصر العربية وبالقارة الأفريقية كامله لرفع كفاءة استهلاك الطاقة، على المستوى القريب والمتوسط والبعيد

وأوضح مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" يونيدو" بأفريقيا، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، بان هناك تعاون مع جمهورية مصر العربية، وقارة أفريقيا بصفة عامه في خمس مجالات نص عليها برتوكول مونتريال، لحماية طبقة الاوزون، والحد من الاحتباس الحرارى.

وأشار إلى أن منظمة اليونيدو تعمل بجميع أنحاء العالم لرفع كفاءة الطاقة، والحد من الانبعاثات الضارة؛ لافتا بأنه من ضمن المسؤولين عن القارة الأفريقية حاليا، وأن هناك مسؤولين آخرين غيره يعملون بآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.