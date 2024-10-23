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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

‎مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع على شركة الصناعات الجوية والفضائية بتركيا

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
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تدين جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الذي وقع على شركة الصناعات الجوية والفضائية بأنقرة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وتؤكد مصر إدانتها الشديدة لأية أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار الجمهورية التركية.
‎كما تعرب مصر عن تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب التركي في هذا الظرف الدقيق.. وتتقدم بخالص تعازيها وصادق مواساتها للحكومة والشعب التركي الشقيق ولأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

مصر الهجوم الإرهابي شركة الصناعات الجوية تركيا