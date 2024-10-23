‎مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع على شركة الصناعات الجوية والفضائية بتركيا

تدين جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الذي وقع على شركة الصناعات الجوية والفضائية بأنقرة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وتؤكد مصر إدانتها الشديدة لأية أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار الجمهورية التركية.

‎كما تعرب مصر عن تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب التركي في هذا الظرف الدقيق.. وتتقدم بخالص تعازيها وصادق مواساتها للحكومة والشعب التركي الشقيق ولأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.