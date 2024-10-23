التعادل السلبي يحسم مواجهة أتالانتا وسلتيك في دوري أبطال أوروبا

انتهت مباراة أتالانتا الإيطالي وسلتيك الإسكتلندي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على ملعب جيويس.

دخل أتالانتا المباراة بتشكيل هجومي بقيادة النيجيري أديمولا لوكمان، الذي تعاون مع ريتيجوي وماريو بازاليتش في خط الهجوم، لكن الفريق لم يتمكن من ترجمة الفرص إلى أهداف طوال التسعين دقيقة.

وبهذا التعادل، يظل أتالانتا في المركز الـ15 برصيد 5 نقاط، بينما يحتل سلتيك المركز الـ23 برصيد 4 نقاط. المباراة جاءت متكافئة إلى حد كبير، حيث لم يستطع أي من الفريقين استغلال الفرص التي أتيحت لهما، لينتهي اللقاء دون أهداف.