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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يحسم مواجهة أتالانتا وسلتيك في دوري أبطال أوروبا

جانب من المبارة
جانب من المبارة
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انتهت مباراة أتالانتا الإيطالي وسلتيك الإسكتلندي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على ملعب جيويس.

دخل أتالانتا المباراة بتشكيل هجومي بقيادة النيجيري أديمولا لوكمان، الذي تعاون مع ريتيجوي وماريو بازاليتش في خط الهجوم، لكن الفريق لم يتمكن من ترجمة الفرص إلى أهداف طوال التسعين دقيقة.

وبهذا التعادل، يظل أتالانتا في المركز الـ15 برصيد 5 نقاط، بينما يحتل سلتيك المركز الـ23 برصيد 4 نقاط. المباراة جاءت متكافئة إلى حد كبير، حيث لم يستطع أي من الفريقين استغلال الفرص التي أتيحت لهما، لينتهي اللقاء دون أهداف.

ابطال اوروبا التعادل السلبي اتالانتا الايطالى سلتيك الإسكتلندي