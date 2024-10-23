السوبر المصري.. الخطيب يدعم لاعبي الأهلي في المران الأخير قبل مواجهة الزمالك

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى استعداداته لمواجهة الزمالك، المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري.

خاض الفريق مرانه على استاد محمد بن زايد الذي يستضيف المباراة، في حضور محمود الخطيب رئيس النادي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، رئيس البعثة، وطارق قنديل عضو مجلس الإدارة.

بدأ المران بتجمع الجهاز الفني واللاعبين وقراءة الفاتحة، ثم أداء فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية.

كان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف يوم الأحد الماضي.