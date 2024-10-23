قيادي بـ«مستقبل وطن»: كلمة السيسي في قمة البريكس تعكس رؤية مصر تجاه التحديات الاقتصادية العالمية

قال المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة البريكس، تناولت عدة محاور حيوية تعكس رؤية مصر تجاه التحديات الاقتصادية والتنموية العالمية.

وأضاف الحبال في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن كلمة الرئيس السيسي كانت تأكيدًا على التزام مصر بدعم التعاون الدولي ودورها كدولة محورية في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية بين دول الجنوب والشمال، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو العالميين.

وأوضح الحبال أن الرئيس السيسي حثَّ على تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية والصناعة والتكنولوجيا لتحقيق التنمية العادلة، ودعا إلى دعم المزيد من التعاون مع الدول الأعضاء في بريكس لتعزيز الاستثمارات المشتركة.

وأشار الحبال إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة البريكس تعكس بشكل أساسي رؤية الدولة المصرية وسياساتها على المستوى الدولي، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتنمية.