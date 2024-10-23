محافظ أسوان يبحث مع وزيري التموين والزراعة آليات ضبط الأسعار وتوفير السلع

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى الاجتماع الذى عقده الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المحافظين.

وتناول الاجتماع إستعراض آلية ضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية والأساسية، وخاصة اللحوم والدواجن والبيض بالمجمعات الاستهلاكية بكميات مناسبة فى الأسواق وبأسعار مخفضة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتلبية المطالب الجماهيرية ومراعاة للظروف المعيشية والاجتماعية للمواطنين ورفع أى معاناة عن كاهلهم.

لن يسمح بأى احتكار للسلع في الأسواق والمحلات

كما تناول الاجتماع تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية بتنظيم الحملات المستمرة الهادفة لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ، والتعامل بحزم مع أى منشآت أو محلات تجارية أو سلاسل الهايبر والسوبر ماركت فى حالة قيامها ببيع المنتجات والسلع الأساسية بأزيد من الأسعار المقررة حيث أنه لن يسمح بأى احتكار للسلع فى الأسواق والمحلات من أجل توفير الاحتياجات اليومية من كافة السلع الإستراتيجية والاستهلاكية وفقاً للمواصفات المطلوبة وبالجودة العالية .

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