محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام.. خطوة جديدة نحو تاريخ ليفربول الأوروبي

يواصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ مع ليفربول؛ حيث حقق رقمًا قياسيًا جديدًا في مباراة فريقه اليوم أمام لايبزيج في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2024/2025.

مع مشاركة محمد صلاح اليوم في هذه المباراة، أصبحت مباراته رقم 69 في دوري أبطال أوروبا مع "الريدز"، مما جعله يتقدم إلى المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة عبر تاريخ النادي، متجاوزًا أسماء أسطورية في تاريخ ليفربول.

محمد صلاح، الذي يعد أحد أعمدة ليفربول منذ انضمامه في 2017، بات رمزًا للنجاحات الأوروبية التي حققها الفريق، أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا في عام 2019. ومع هذا الرقم الجديد، يقترب محمد صلاح من كبار أساطير النادي، ويعزز مكانته كأحد أعظم اللاعبين الذين ارتدوا قميص ليفربول في البطولات الأوروبية، ليصبح معشوق الجماهير في أنفيلد والملاعب الأوروبية.

الإنجاز الجديد يعكس الاستمرارية والتألق الذي يقدمه صلاح في البطولة؛ حيث يعد من أبرز الهدافين التاريخيين للنادي في دوري الأبطال، ويواصل تحقيق الأرقام القياسية على المستويين الفردي والجماعي، مسطرًا اسمه في سجلات كرة القدم الأوروبية والعالمية.