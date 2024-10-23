مستقبل الانتخابات في مصر.. نقاش جاد وآراء متباينة حول النظام الانتخابي الحالي.. كامل بحيري: تطبيق النظام الأمريكي في مصر سيكون غير ديمقراطي.. وحسين: المجتمع المدني هو أفضل أداة لمكافحة التطرف

الأربعاء 23/أكتوبر/2024 - 09:44 م

تتباين وجهات النظر بين السياسيين والباحثين حول النظام الانتخابي في مصر، حيث تعكس التصريحات الأخيرة حاجة البلاد إلى تطوير النظام بما يتماشى مع تطلعات المواطنين. هذا التقرير يستعرض أبرز الآراء والمقترحات المطروحة.

عبد المنعم إمام: "نحو نظام انتخابي واضح يعزز الاستقرار السياسي"

في حديثه، أكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي من خلال نظام انتخابي واضح. وأشار إلى ضرورة الإبقاء على النظام الفردي مع تعديل القوائم لتكون مطلقة ونسبية، مضيفاً أن "إجراء الانتخابات على مرحلتين فكرة صعبة وتكلف الدولة الكثير". كما دعا إمام إلى ضرورة جعل انتخابات مجلس الشيوخ مشابهة لمجلس النواب، حيث يتواجد النظام النسبي والفردي.

أحمد كامل بحيري: "تطبيق النظام الأمريكي في مصر سيكون غير ديمقراطي"

من جهته، حذر أحمد كامل بحيري، باحث بمركز الأهرام للدراسات والسياسات الاستراتيجية، من تطبيق النظام الانتخابي الأمريكي في مصر، مشيراً إلى أنه سيكون "غير ديمقراطي". وأوضح أن النظام الأمريكي يتماشى مع الديمقراطية الراسخة في الولايات المتحدة، بينما مصر في مرحلة تحول ديمقراطي، مما يستلزم نظاماً انتخابياً يتناسب مع الظروف المحلية.

عماد الدين حسين: "المجتمع المدني هو أفضل أداة لمكافحة التطرف"

اشار الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن وجود مجتمع مدني وقوى سياسية مدنية حقيقية يعد من أفضل أدوات مكافحة التطرف. واعتبر أن الناخبين يجب أن يختاروا بناءً على البرامج الحزبية بدلاً من التأثيرات الخارجية مثل الدين والمال. كما انتقد فكرة القائمة المطلقة، مشدداً على أهمية وجود مساحة للتنافس عبر القوائم النسبية.

عصام خليل: "يجب إعادة تعريف دور النواب من خدميين إلى رقابيين"

الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أكد أن أي حزب يجب أن يكون على دراية بهويته وأهدافه. ودعا إلى تحول النواب من مجرد نواب خدميين إلى نواب يركزون على الرقابة والتشريع، مشيراً إلى ضرورة توضيح الإيديولوجية الحزبية حتى يتمكن المواطن من اتخاذ قرارات انتخابية مستنيرة.

محمد فايز فرحات: "فاعلية الأحزاب أهم من عددها في الحياة السياسية"

الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام، أشار إلى أن الأحزاب السياسية يجب أن تعكس مصالح الفئات المختلفة. وأوضح أن وجود 106 حزباً سياسياً في مصر لا يعني فعاليتهم، مما يستدعي ضرورة التركيز على تفعيل هذه الأحزاب بدلاً من الاكتفاء بعددها، بما يعكس الحياة السياسية بشكل حقيقي.

حسام الخولي: "زيادة القوائم المطلقة تضمن تمثيل الخبرات الفنية في البرلمان"

النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ناقش فكرة القوائم النسبية والمطلقة، مشيراً إلى أن الحزب يطالب بزيادة نسبة القوائم المطلقة. ورغم ذلك، أكد على أهمية وجود آراء مختلفة، موضحاً أن توزيع النسب بالشكل المطلوب يساعد في تمثيل الأشخاص ذوي الخبرات الفنية في البرلمان.