عبد الفضيل: مشاركة الرئيس في قمة بريكس وضعت مستجدات الشرق الأوسط أولوية قصوى

أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في الجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة البريكس المنعقدة في مدينة قازان بروسيا، مشيرا إلي أنها بعثت برسائل للمجتمع الدولي لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وتعزز دعم مصر للتنمية المستدامة، وتؤكد حرصها علي إحداث توازن اقتصادي عالمي.

وأشار "عبد الفضيل" إلى أن قمة بريكس فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد المصري وجذب المستثمرين، فضلا عن دعم الدول النامية، حيث أكد الرئيس السيسي على أهمية توفير التمويل الميسر للدول النامية، وخاصة في ظل تصاعد أزمات الديون وارتفاع تكلفة الاقتراض، وأهمية إصلاح النظام الدولي لضمان العدالة والإنصاف في التعامل مع القضايا الدولية.

وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس، تعزز مكانة مصر الدولية، وتؤكد التزامها بالمساهمة في إرساء نظام عالمي أكثر عدلاً واستدامة، بما يحقق السلام والاستقرار والتنمية للجميع، مشددا علي أنها حققت نجاحا بالغا في وضع المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، كأولوية قصوى للمجموعة، في لحظة فارقة في تاريخ الإقليم المشتعل، وكانت مناسبة مهمة لمصر لعرض رؤيتها ومواقفها تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ومناقشة التحديات الاقتصادية مع باقى دول التكتل.

وتابع: إن مشاركة مصر باعتبارها عضوًا رئيسًا ضمن تجمع بريكس يؤكد أهمية الثقل الذي تتمتع به مصر على كافة المستويات، ولاسيما وأن بريكس أصبح اليوم أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم؛ ومن هذا المنطلق عبر الرئيس السيسي عن الواقع الذي يعيشه العالم والدول النامية، خاصة في ظل المتغيرات الجذرية الكبيرة في العالم، مع التحول الى عالم متعدد الأقطاب.