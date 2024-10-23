ناسا تطور تليسكوبا يمكنه اكتشاف موجات اصطدام الثقوب السوداء

أطلقت وكالة ناسا نموذج أولي لتلسكوب يقوم بمهمة حديثة للكشف عن موجات الجاذبية في الفضاء ، ويعد التلسكوب جزءا من مهمة هوائية لمقياس التداخل الليزري الفضائي "ليزا " التي تديرها وكالة الفضاء الأوروبية " ناسا" بالشراكة مع وكالة ناسا.

وتهدف تلك المهمة LISA هو وضع ثلاث مركبات فضائية في مدار مثلث يبلغ طوله حوالي 1.6 مليون ميل على كل جانب ، وستتبع المركبات الفضائية الثلاث مدار الأرض حول الشمس، وستحمل كل مركبة فضائية تلسكوبين لتتبع نظيرتها بتسليط أشعة الليزر تحت الحمراء، ويمكن لهذه الحزم قياس المسافات حتى جزء من تريليون من المتر.

وتنشأ موجات الجاذبية أثناء تصادم ثقبين أسودين، تم وضع نظريتها لأول مرة بواسطة ألبرت أينشتاين في عام 1916 وتم اكتشافها بعد قرن تقريبا من خلال التعاون العلمي لمرصد موجات الجاذبية بالليزر "LIGO" التابع لمؤسسة العلوم الوطنية ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، وتم الكشف عن موجة الجاذبية عندما تحولت المركبات الفضائية الثلاث عن نمطها المميز.

ومن المقرر إطلاق مهمة LISA في منتصف ثلاثينيات القرن الحالى ، ويمكن أن يوفر اكتشاف موجات الجاذبية "إمكانات هائلة" لتحسين وضعنا للكون، بما في ذلك أحداث مثل الثقوب السوداء والانفجار الكبير التي يصعب دراستها من خلال وسائل متعددة ، وفقا للموقع الرسمي للمهمة.