ثلاثي هجومي يقود تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ليل بدوري أبطال أوروبا

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ليل الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، نظيره ليل على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

يتواجد ثلاثي هجومي في تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ليل، حيث يقود أنطوان جريزمان وجوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث.

كان ليل حقق فوزًا مفاجئًا على ريال مدريد الإسباني في الجولة الماضية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الـ25 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بينما يأتي ليل في المركز الـ23 بـ3 نقاط أيضًا.

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة ليل

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: مولينا - خيمينيز - أكسيل فيتسيل - جالان

خط الوسط: رودريجو دي باول - كوكي - كونور جالاجير

وفي الهجوم: أنطوان جريزمان - ألكسندر سورلوث - جوليان ألفاريز.