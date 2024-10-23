مانشستر سيتي يواجه سبارتا براج بتشكيل هجومي في دوري أبطال أوروبا

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم مواجهة مثيرة بين مانشستر سيتي وسبارتا براج اليوم، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

يسعى الفريقان للحصول على الثلاث نقاط لتعزيز فرصهما في التأهل إلى الأدوار النهائية.

مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب غوارديولا، يدخل المباراة مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، بهدف تحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو الحفاظ على الصدارة بالعلامة الكاملة.. من ناحية أخرى، يسعى سبارتا براغ للخروج بنتيجة إيجابية أمام بطل أوروبا، رغم قوة المنافس.

رغم غياب النجم البلجيكي كيفين دي بروين بسبب الإصابة، يأمل السيتي في تحقيق الفوز بالاعتماد على تشكيلته القوية بقيادة النرويجي إيرلنج هالاند.

تشكيل مانشستر سيتي

خط الدفاع: ريكو لويس، أكانجي، ستونز ، اكى.

خط الوسط: جوندوجان، سافينو، برناردو سيلفا، فودن ، نونيس

خط الهجوم: إيرلنج هالاند.