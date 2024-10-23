«القومي للمرأة» يشارك جلسة بعنوان تجربة الرائدات الريفيات وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

شارك المجلس القومي للمرأة في جلسة بعنوان تجربة الرائدات الريفيات وذلك فى إطار مبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، بحضور الدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية.

أوضحت الدكتورة نسرين البغدادى التأثيرات الإيجابية ودور الرائدات الريفيات الفعال والتى تضمنت الوصول الى أكبر عدد من السيدات في المحافظات من القرى والنجوع، وتحسين الوضع الاقتصادي للعديد من النساء في الريف من خلال المشاريع الصغيرة والتعليم والتمويل، وزيادة الوعي الصحي والقانوني كحملات التوعية التي تقودها الرائدات ساعدت في رفع مستوى الوعي بالقضايا الصحية والقانونية بين النساء، مما جعل الكثير منهن قادرات على اتخاذ قرارات أفضل في حياتهن.



كما أكدت أن الرائدات الريفيات عملن على تعزيز دور المرأة في المجتمعات المحلية حيث أن الرائدات أصبحن نماذج يُحتذى بها في المجتمعات الريفية، مما ساهم في تعزيز دور المرأة كقائدة وفاعلة في المجتمع.

