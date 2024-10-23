كامل بحيري: القوائم النسبية بالانتخابات تترك المساحة لتفاعل المجتمع

أكد أحمد كامل بحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات والسياسات الاستراتيجية، أنه في حالة افتراض أن هناك نظام فردي في الانتخابات فلن تتسع حينها الدوائر، قائلًا: «إذا اعتبرنا أن 40% من عدد مجموع مقاعد البرلمان الـ568 بالنظام الفردي، فيمنح تقريبًا 227 مقعدا للفردي، وإذا عدنا لتقسيم دوائر مصر التي تم تطبيقها من 1990 لـ2011 كان مجلس الشعب يتكون من 444 مقعدا بواقع 222 دائرة كان ينتج عنها 2 عمال أو 2 فلاحين أو 1 فئات و1 عمال و1 فلاحين».

وشدد «بحيري»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، على أنه بتقليل نسبة الفردي تكون الدائرة أصغر، مؤكدًا أن هذا البرلمان المقبل هو البرلمان الذي سينتهي 2031، منوهًا بأن استراتيجية مصر 2030 تمثل رؤية حوار مجتمعي جرت مع كل القوى السياسية.

وتابع: «لابد من ترك المساحة للمجتمع ليختار من يمثله بالبرلمان، القوائم النسبية تترك المساحة للمجتمع ليتفاعل».