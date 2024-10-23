رسميا .. المصري يلعب على إستاد السويس ومباريات "الأهلي والزمالك" على برج العرب

أعلن النادي المصري اليوم الأربعاء أنه تقرر رسميا إقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي، خلال الموسم الكروي الجديد 2025/2024 على استاد السويس الجديد، على أن يتم إقامة مباريات المصري مع أندية ( الأهلي ، الزمالك ، الاسماعيلي) على ستاد الجيش ببرج العرب.

وكان النادي المصري قد تقدم بطلب لرابطة الأندية لتغيير استاد برج العرب في الموسم الجديد وانتقال مبارياته إلى استاد السويس الجديد أو هيئة قناة السويس، وذلك بعد أن وضعته الرابطة في ملعب "برج العرب" في جدول مباريات الدوري نظراً لأنه الملعب الذي سبق أن حصل المصري على الموافقات اللازمة لخوض مبارياته عليه خلال الموسم الماضي.