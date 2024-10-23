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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميا .. المصري يلعب على إستاد السويس ومباريات "الأهلي والزمالك" على برج العرب

ستاد
ستاد
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أعلن  النادي المصري اليوم الأربعاء أنه تقرر رسميا إقامة مباريات الفريق الأول للكرة  بالنادي، خلال الموسم الكروي الجديد 2025/2024 على استاد السويس الجديد، على أن يتم إقامة مباريات المصري مع أندية ( الأهلي ، الزمالك ، الاسماعيلي) على ستاد الجيش ببرج العرب. 

وكان النادي المصري قد تقدم بطلب لرابطة الأندية لتغيير استاد برج العرب في الموسم الجديد وانتقال مبارياته إلى استاد السويس الجديد أو هيئة قناة السويس، وذلك بعد أن وضعته الرابطة في ملعب "برج العرب" في جدول مباريات الدوري نظراً لأنه الملعب الذي سبق أن حصل المصري على الموافقات اللازمة لخوض مبارياته عليه خلال الموسم الماضي.

النادي المصري الموسم الكروي الجديد 2025 2024