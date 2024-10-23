دوري أبطال أوروبا.. طارمي يقود تشكيل إنتر ميلان أمام يونج بويز

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة يونج بويز السويسري، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره يونج بويز بملعب وانكدورف، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الإيراني مهدي طارمي تشكيل إنتر ميلان أمام يونج بويز، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة النمساوي ماركو أرناوتوفيتش.

ويجلس الثنائي الهجومي الأساسي، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والفرنسي ماركوس تورام على مقاعد بدلاء الإنتر.

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الرابع عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، بينما يأتي يونج بويز في المركز الـ34 بلا نقاط.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة يونج بويز

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دي فري - بيسيك

خط الوسط: دينزل دومفريس - فراتيسي - نيكولو باريلا - هنريك مختيريان - أوجستو

وفي الهجوم: مهدي طارمي - ماركو أرناوتوفيتش.