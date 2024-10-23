وزير الداخلية التركي يكشف هوية منفذي هجوم أنقرة

كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عن أن منفذي الهجوم الإرهابي على شركة تركية في العاصمة التركية أنقرة، هم أعضاء في حزب العمال الكردستاني، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وقال وزير الداخلية التركي، في تصريحات سابقة خلال مؤتمر صحفي تعقيبا علي الهجوم الإرهابي على شركة "توساش" للصناعات الجوية والفضائية،‌‏ إن تركيا ستقف أمام كل من يدبر المؤامرات ضد البلاد، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

‌‏وأعلن عن سقوط 4 ضحايا و14 مصابا في الهجوم على شركة "توساش"، مضيفاً: "تم إبلاغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فورا بالحادث".

وفي سياق متصل، أدان البيت الأبيض بشدة الهجوم الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة.