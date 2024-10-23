محمد صلاح يقود ليفربول لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية ضد لايبزيج مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

تأتي هذه المباراة بعد تفوق ليفربول على لايبزيج في المواجهات السابقة بينهما، حيث فاز "الريدز" بثنائية نظيفة في مباراتي الذهاب والإياب خلال نسخة البطولة لعام 2021.

ويعتمد المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، على تشكيل هجومي قوي بقيادة النجم المصري محمد صلاح، بجواره الثنائي داروين نونيز وكودي جاكبو في خط الهجوم.

تشكيل ليفربول ضد لايبزيج

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، تسيميكاس.

خط الوسط: ريان جرافينبيرش، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.