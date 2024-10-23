«المصريين الأحرار»: لا يوجد نظام انتخابي مثالي.. والقوائم تتجنب جولات الإعادة

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن تقسيم نظام القائمة النسبية في الانتخابات إلى دوائر صغيرة يبعدنا عن النظام الفردي، مؤكدًا أنه لا يوجد نموذج انتخابي مثالي أو نموذج لا يوجد به ثغرات أو مشاكل، ولكننا نبحث عن النظام الأمثل كمرحلة انتقالية.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن النظام الانتخابي مقترن بتقسيم الدوائر، ويجب مراعاة النسبة بين عدد السكان والناخبين، مشيرًا إلى أن نظام تقسيم الدوائر إلى 4 دوائر صغيرة، هو أكثر نظام يتحقق من خلاله تكافؤ فرص من وجهة نظر الحزب.

تابع رئيس حزب المصريين الأحرار: «المادة الخامسة من الدستور المصري تعزز الحياة الحزبية السياسية، وهذا يوضح أن من يريد أن يمارس السياسة، عليه الالتحاق بحزب»، مشيرًا إلى أن نظام القائمة المطلقة والنسبية يتجنب جولات الإعادة بين المترشحين.