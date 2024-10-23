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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شوبير يعلق على قضية احتجاز لاعبي الزمالك في الإمارات

الكابتن أحمد شوبير
الكابتن أحمد شوبير
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في تعليق جديد له حول أزمة احتجاز لاعبي نادي الزمالك في الإمارات، أعرب الكابتن أحمد شوبير، عن أمله في حل سريع لهذه الأزمة وعودة اللاعبين إلى مصر بسلام مع انتهاء البطولة.

وفي تصريحاته خلال صفحته الرسمية على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هناك جهودًا مستمرة من الجهات المسؤولة للتوصل إلى حل ودي للقضية. كما نفى صحة الأخبار المتداولة عن قبول طلب تقديم المحاكمة إلى يوم غد الخميس، مؤكدًا أن المساعي لا تزال قائمة لاحتواء الموقف وإنهاء الأزمة في أسرع وقت”

وأعرب شوبير عن ثقته في الدبلوماسية المصرية والاتصالات الجارية مع الجانب الإماراتي لتجاوز هذه العقبة، مُشددًا على أهمية عدم استباق الأحداث وانتظار التطورات الرسمية.

واختتم شوبير حديثه قائلاً: "نحن جميعاً نأمل أن تنتهي هذه الأزمة قريباً ويعود اللاعبون إلى وطنهم، خاصة مع اقتراب نهاية البطولة".

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