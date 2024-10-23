بايرن ميونخ بالقوة الضاربة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

أعلن البلجيكي فينسنت كومبابي، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة برشلونة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره برشلونة بملعب مونتجويك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل بايرن ميونخ مباراته ضد برشلونة بالقوة الهجومية الضاربة، حيث يقود هاري كين هجوم البافاري رفقة سيرج جنابري ومايكل أوليسي وتوماس مولر.

ويسعى العملاق البافاري لتحقيق الفوز على البلوجرانا، من أجل تصحيح وضعه في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الـ19 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب المركز الـ20.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة برشلونة

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوشوا كيميش - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: رافائيل جوريرو - جواو بالينيا - توماس مولر

وفي الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - سيرج جنابري.