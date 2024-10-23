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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على العاصمة التركية أنقرة

وزارة الخارجية الإماراتية
وزارة الخارجية الإماراتية
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أدانت الإمارات بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة "توساش" للصناعات الجوية والفضائية في العاصمة التركية أنقرة، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين واختطاف رهائن، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية اليوم الأربعاء.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن: "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي".

كما أعربت الوزارة عن "تضامن دولة الإمارات الكامل مع كافة الإجراءات التي تتخذها الجمهورية التركية الصديقة في حماية سيادتها وأمنها واستقرارها، ووقوفها إلى جانب تركيا في مواجهة الإرهاب".

وعبرت الوزارة عن "خالص تعازيها ومواساتها إلى تركيا وشعبها الصديق ولأهالي وذوي الضحايا في هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وإطلاق سراح الرهائن بصورة عاجلة".

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