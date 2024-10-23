المصري مواليد 2005 يفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف

فاز فريق المصري تحت 19 عام ” الفئة العمرية مواليد"2005 " بقيادة مدربه الكابتن هيثم الشامي على ضيفه فريق طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية " ب " ، والتي أقيمت بملعب النادي المصري الاجتماعي تحت قيادة تحكيمية لطاقم من منطقة دمياط مكون من شريف حسن وعمرو عزام ومحمد سعد

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الثامنة.

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم فريق طنطا بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة ، قبل أن ينجح صالح فريد في إدارك التعادل للمصري في الدقيقة الخامسة والثلاثين.

وفي الشوط الثاني يواصل المصري ضغطه فينجح عبد الوهاب نادر في إحراز الهدف الثاني للنسور في الدقيقة العشرين، قبل أن يضيف أحمد شرف مهاجم منتخب مصر للشباب الهدف الثالث لأبناء بورسعيد في الدقيقة التاسعة والثلاثين لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مثل المصري في المباراة : أحمد وهب لحراسة المرمى، أشرف غزالة، عمر فاروق ، عبد الوهاب نادر ، أحمد صلاح لخط الظهر ،عمر عرفة ، عمرو منيا ، السعيد العشري لخط الوسط ، صالح فريد ، أحمد شرف ، أحمد فؤاد لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من محمود أشرف ومهند صلاح الدين وأحمد رامي ومحمود سيد حمو.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من :ك. هيثم الشامي مدربًا عامًا ، ك. محمد خليفة مدربًا مساعدًا ، ك. ابراهيم صبح مدربًا لحراس المرمى ، ك. علاء سالم أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. علي الشحات إداريًا ، ك. محسن عثمان مسئولًا للمهمات.

