نائب رئيس مستقبل وطن: نريد 30 مقعدا بمجلس النواب يشغلهم تكنوقراط

قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن القائمة النسبية والقائمة المغلقة كلاهما يحققان الديمقراطية والتعددية، مشددًا على أن صوت الناخب يرجح كفة مرشح على الآخر.

وأضاف «الخولي» خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، أنه لا يوجد مشكلة في اختلاف الآراء، وحزب مستقبل وطن عرض وجهة نظره بأسباب منطقية مع إبداء الاحترام بفكر الجميع.

وأوضح أن الحزب يريد 50% قائمة مطلقة، لأن الكوتة لن تقل عن 40%، ولذلك الحزب يطالب بـ 50 %، والـ 10 % المتبقية من الكوتة نريدهم في البرلمان كأشخاص تكنوقراط لن يكون لهم فرصة للنجاح في الانتخابات الفردية، ومن الأساس أمثالهم لن يبدوا استعداد للمشاركة في الانتخابات الفردية ، ونريد تلك النسبة المتمثلة في 30 مقعد أن يكونوا أشخاص تكنوقراط لكي يخدموا الدولة بتخصصاتهم وعلمهم في لجان البرلمان.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إلى أن الحزب يطالب بنسبة 50% قائمة فردية و 50 % مطلقة، وحين الافتراض أن التقسيم سيكون 40% في هذه الحالة سيضيع الـ 30 كرسي في المجلس الذين نريد أن يشغلهم أشخاص تكنوقراط،.