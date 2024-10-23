اقرأ غدا في «البوابة».. السيسي أمام قمة «بريكس»: نؤمن بأهمية تعزيز النظام الدولى متعدد الأقطاب

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الخميس 24 أكتوبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

لإصلاح الهيكل المالي العالمي.. السيسي أمام قمة «بريكس:» نؤمن بأهمية تعزيز النظام الدولى متعدد الأقطاب

.. ويؤكد للرئيس الإيرانى أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي

فى مواجهة الغرب.. بوتين يعزز تحالفاته مع دول مجموعة «بريكس»

مع استمرار الحرب.. نتنياهو يطالب بتغيير سياسى فى لبنان وبلينكن يتحدث عن إنهاء الحرب فى غزة

غارات إسرائيلية جديدة تستهدف المستشفيات بالضاحية الجنوبية

مزاعم تل أبيب.. إيران تقف وراء محاولة اغتيال العالم الإسرائيلي

باريس تساند بيروت.. اليوم.. فرنسا تنظم المؤتمر الدولى لدعم لبنان

استعراض أقوى الصواريخ العابرة للقارات

زعيم كوريا الشمالية يتفقد القواعد العسكرية

350 عاما لإعادة بناء غزة بسبب الحرب الإسرائيلية