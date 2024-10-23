لامين يامال يقود تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق برشلونة، اليوم الأربعاء، نظيره بايرن ميونخ على ملعب مونتجويك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود النجم الشاب لامين يامال تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونخ، رفقة الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا.

ويتسلح فليك بالشباب أمام البايرن، لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة صعبة ضد العملاق البافاري، الذي يخوض المباراة بالقوة الهجومية الضاربة.

ويحتل برشلونة المركز الـ20 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، خلف بايرن ميونخ صاحب المركز الـ19 بنفس عدد النقاط.

تشكيل برشلونة لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري - مارك كاسادو - فيرمين لوبيز

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.