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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع طفل دهسا بمركبة مجهولة في قرية غرب الموهوب بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف
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لقى طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، دهسا بمركبة مجهولة في قرية تابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين العثور على جثة الطفل " خالد.ك.ع"، 4 أعوام، ملقاة أمام منزله بقرية " غرب الموهوب" التابعة لمركز الداخلة وبها آثار دهس بمركبة مجهولة صدمته وفرت هاربة. 

نقلت أسرة الطفل جثته لمستشفى الداخلة العام، وجرى إيداعه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما يواصل رجال مباحث قسم شرطة الداخلة تحرياتهم للكشف عن تفاصيل وملابسات الحادث. 

تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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