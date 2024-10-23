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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستماع لأقوال شهود العيان في واقعة سقوط أسانسير بالتجمع الخامس

أرشيفية
أرشيفية
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تجري الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحريات مكثفة لكشف ملابسات سقوط أسانسير داخل مول تجاري بمنطقة التجمع الخامس، مما أسفر مصرع شخص كان بداخله.

وتستمع الاجهزة الأمنية لأقوال شهود العيان، لكشف أسباب الحادث.

تلقي قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من مسئول أمن  إحدي المولات التجارية، مفاده مصرع شخص، جراء إصابته في حادث سقوط أسانسير.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث عطل مفاجئ أثناء ركوب أحد الاشخاص الأسانسير الخاص بالمول التجاري، مما أدي لسقوط الكابينة ومصرع شخص بداخله.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

أجهزة الأمن الأسانسير المولات التجارية بمنطقة التجمع بمنطقة التجمع الخامس