الاستماع لأقوال شهود العيان في واقعة سقوط أسانسير بالتجمع الخامس

تجري الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحريات مكثفة لكشف ملابسات سقوط أسانسير داخل مول تجاري بمنطقة التجمع الخامس، مما أسفر مصرع شخص كان بداخله.

وتستمع الاجهزة الأمنية لأقوال شهود العيان، لكشف أسباب الحادث.

تلقي قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من مسئول أمن إحدي المولات التجارية، مفاده مصرع شخص، جراء إصابته في حادث سقوط أسانسير.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث عطل مفاجئ أثناء ركوب أحد الاشخاص الأسانسير الخاص بالمول التجاري، مما أدي لسقوط الكابينة ومصرع شخص بداخله.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.