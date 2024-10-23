باحث: لابد من تطبيق نظام القائمة النسبية بالانتخابات المُقبلة

أكد أحمد كامل بحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات والسياسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية بمكوناتها الشعبية والنخبة والمثقفين والأحزاب ومؤسسات الدولة الرسمية أقرت القائمة النسبية بالانتخابات، متسائلاً: «هل تكون القائمة 100% أو بأي نسب أخرى؟».

وشدد الباحث بمركز الأهرام ، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، على ضرورة وجود القائمة النسبية بالانتخابات، مؤكدًا أن الجميع لا يتناقض مع استراتيجية «مصر 2030»، منوهًا أن ذلك يؤكد بأنه لابد من وجود القوائم النسبية بالنظام الانتخابي القادم.

وتابع: «لابد من تطبيق القائمة النسبية في الانتخابات القادمة وفق ما نصت عليه استراتيجية مصر 2030.. إذا لم نطبقها في الانتخابات المقبلة فبذلك بمثابة عدم تطبيق للاستراتيجية التي تم إقرارها من الجميع».