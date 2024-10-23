بودو جليمت يواصل المفاجآت في الدوري الأوروبي بإسقاط سبورتنج براجا

حقق فريق بودو جليمت النرويجي مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على نظيره سبورتنج براجا البرتغالي بهدفين مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي جمعت بينهما على الملعب البلدي براجا ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

ويواصل بودو جليمت المفاجآت في الدوري الأوروبي، حيث نجح في إسقاط بورتو البرتغالي في فخ الهزيمة في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتعادل مع أونيو سان جيلواز البلجيكي في الجولة الثانية.

مباراة سبورتنج براجا ضد بودو جليمت

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يقص هوكون إفيان شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 53، ثم سجل سيكو نياكاتي هدف التعادل لصالح سبورتنج براجا في الدقيقة 64، ليحصل اللاعب ذاته على البطاقة الحمراء في الدقيقة 67 لحصوله على بطاقتين صفراوتين.

وخطف فيلادز نيلسن هدف الفوز لفريق بودو جليمت في الوقت القاتل، وتحديدًا في الدقيقة 90+4، ليفوز الفريق النرويجي على مضيفه سبورتنج براجا بهدفين مقابل هدف.

هذا الفوز الثمين، رفع رصيد بودو جليمت النرويجي إلى 7 نقاط، ليقاسم صدارة جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي مؤقتًا مع جالطا سراي التركي، بينما تجمد رصيد سبورتنج براجا البرتغالي عند 3 نقاط في المركز الـ20.