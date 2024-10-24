مع استمرار الحرب| نتنياهو يطالب بتغيير سياسي بلبنان.. وبلينكن يتحدث عن إنهاء الحرب في غزة.. وغارات إسرائيلية جديدة تستهدف المستشفيات بالضاحية الجنوبية

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه أجرى محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القدس المحتلة، حول توحيد الجهود لمواجهة "التهديد الإيراني".

وأكد أن "هناك حاجة إلى إحداث تغيير أمني وسياسي في لبنان يسمح لإسرائيل بإعادة السكان إلى منازلهم بأمان".

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه التقى بلينكن لمدة ساعتين ونصف الساعة أمس الأول الثلاثاء وكان الاجتماع "وديًا ومثمرًا".

وجاء في بيان مكتب نتنياهو أنه "خلال الاجتماع، تم التطرق إلى التهديد الإيراني ووجوب توحيد قوى الحليفين في مواجهتها"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء شكر وزير الخارجية الأمريكي على الدعم الذي توفره الولايات المتحدة لإسرائيل في معركتها ضد محور الشر والإرهاب الإيراني"، في إشارة إلى تنظيمات مسلّحة موالية لطهران في المنطقة.

وقال نتنياهو أيضا إن إسرائيل تعمل جاهدة على إعادة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وإن القضاء على رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار "قد يكون له تأثير إيجابي على عودة الرهائن وتحقيق جميع أهداف الحرب واليوم التالي لها".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن حث إسرائيل خلال اجتماع مع بنيامين نتنياهو على الاستفادة من تصفية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار من خلال تأمين إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الصراع في غزة.

وأضافت الوزارة في بيان أن بلينكن أكد أيضا على ضرورة أن تتخذ إسرائيل خطوات أخرى لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة واستدامتها.

وخلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، قال بلينكن، الذي يجري جولته الحادية عشرة في الشرق الأوسط منذ بداية حرب غزة، إن مقتل يحيى السنوار يوفر "فرصة مهمة لإعادة الرهائن إلى الوطن وإنهاء الحرب في غزة، وضمان أمن إسرائيل".

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن سبعة تفجيرات إسرائيلية على الأقل استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد دعوات للإخلاء، وإن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت حي حارة حريك، وفي مناسبتين على الأقل في حي الليلك، ومحيط برج البراجنة، وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فإن مستشفى بهمان الواقع في حارة حريك تعرض لأضرار كبيرة جراء «قوة الصاروخ الذي سقط» على المبنى المستهدف الواقع مقابله.

كما أفادت الوكالة اللبنانية أن غارتين استهدفتا على وجه الخصوص منطقة ليلكي، محيط أحد الملاعب، وشوهدت أعمدة من الدخان في صور نشرتها وكالة «فرانس برس».

وتأتي هذه الغارات بعد ساعات قليلة من غارات مماثلة، بينها غارة أدت إلى انهيار مبنى مكون من ١١ طابقا في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية، بعد دقائق قليلة من قطع مسئول في حزب الله مؤتمرًا صحفيًا كان يعقده هناك، عقب أمر إخلاء من الجيش الإسرائيلي.

كما أعلن حزب الله اللبناني أنه أطلق وابلا من الصواريخ، أمس الأربعاء، باتجاه قاعدة جليلوت للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قرب تل أبيب، «ردًا على مجازر العدو».

