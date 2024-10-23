رئيس حزب العدل: هدفنا الوصول لمرحلة الاستقرار السياسي خلال الفترة المقبلة

قال النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، إنّ نظام انتخابات مجلس الشيوخ عبارة عن 100 مقعد يعينهم رئيس الجمهورية و100 قوائم مطلقة و100 انتخابات فردي، مواصلا: "هدفنا في الفترة المقبلة الوصول لمرحلة الاستقرار السياسي، فلماذا نحير المواطن؟! نرى أن نبقي على الفردي وأن تكون القائمة المطلقة نسبية و4 دوائر كبار".

وأضاف "إمام"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هناك طرق كثيرة يمكن أن يتم التمثيل الانتخابي بها، وفي انتخابات الفردي أنا لست مؤيدا للإعادة والنجاح بنظام 50%+1، ولكن النجاح يجب أن يكون بأعلى الأصوات، لأن إجراء الفردي على مرحلتين فكرة صعبة تكلف الدولة كثيرا وتتعب الجمهور".

وتابع عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل: "إن أردنا الوصول لنظام انتخابي يمثل الجميع، يمكن أن يحدث ذلك بالطريقة التي تمثل كل كوتة ويكون الجميع مرتاحا، ويكون كل شيء واضحا وبسيطا، وبالتالي يمكننا جعل انتخابات مجلس الشيوخ مثل مجلس النواب.. النسبي موجود والفردي موجود".