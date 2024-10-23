جامعة الفيوم: وَرشة عمل حول التدريب على مصادر المعلومات ببنك المعرفة المصري

تحتَ رعاية ا.د ياسر مجدي حتاته رئيسِ الجامعة، شهِدَ أ.د عرفه صبري حسن، نائبُ رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورشة عمل بعنوان "التدريب على مصادر المعلومات ببنك المعرفة المصري"، التي تُنَظِّمُها المَكتبة الرقمية بجامعة الفيوم، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري ووحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور أ.د أسماء كمال مراد مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الفيوم، وعدد من السادة عمداء الكليات ووكلائها والطلاب والباحثين، وذلك اليوم الأربعاء 23/10/2024 بالمكتبة المركزية.

وحاضر خلالَ ورشة العمل أ .أحمد عاطف ممثلًا عن بنك المعرفة، أ. محمد سعيد جوهر ممثلًا عن وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، أ .ماهينور عقدة ممثلةً عن دار نشر (Emerald)، أ. هبة خالد ممثلةً عن دار نشر (Britannica)، أ. سارة زغلول ممثلةً عن دار نشر (Springer Nature)، د. أمنية عليّ ممثلةً عن دار نشر (Incision)، ود. محمد خميس ممثلًا عن دار المنظومة.

رحَّبَ أ.د عرفه صبري باسادة الضيوف، وأكَّدَ سيادتُهُ أن جامعة الفيوم بكل قطاعاتها المختلفة لاسِيَّما قطاع الدراسات العليا والبحوث تمضي بخطى ثابتة نحو الرقمنة، وتُولي اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي والباحثين، مشيرًا إلى أن تقدم الدول والشعوب يُقاس بمدى رعايتها للبحث العلمي واحتضانها للباحثين في شتى المجالات ، مُشدِّدًا على ضرورة أن يكون البحث العلميُّ مفيدًا للمجتمع ويعمل على حل مشكلاته.

وأضاف أن الجامعة تحرص على عقد ورش العمل والندوات واللقاءات التي تخدم أبناءَها من الدراسين، ومن هذا المنطلق تأتي قيمة ورشة العمل هذه تحت عنوان "التدريب على مصادر المعلومات ببنك المعرفة المصري"، وتكمن أهميتها في أنها تضع أيدي الدارسين والطلاب على أهم المصادر الإلكترونية التي يستقون منها معلوماتهم مما يفيدهم في أبحاثهم العلمية، موجهًا الباحثين إلى ضرورة الاستفادة من الورشة هذه؛ حيث إنها تستضيف عددًا من المدربين ذوي الخبرة في مجالاتٍ متنوعة ودُور نشر مختلفة مما يُساعد على نقل خبراتهم إلى الفئة المستهدفة منها، كما أكَّدَ سيادتُهُ أن بنك المعرفة نافذةٌ علمية وثقافية ذات قيمة عاليةٍ، وهي خدمة مجانية مُتاحة للكبار والصغار وفَّرَتها الدولة المصرية من أجل النهوض بالمواطن المصري وذلك في إطار رؤية مصر 2030، وفي ضوء مبادئ التنمية المستدامة وأهدافها.

وأشار كذلك إلى أن الورشة تهدفُ إلى التعريف بخدمات بنك المعرفة المصري الشاملة والمجانية، وتمكين الباحثين من الوصول إلى أحدث الأبحاث والدراسات العلمية، وتطوير مهارات البحث العلمي وتحسين جودة الإنتاج البحثي، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة في بنك المعرفة المصري لدعم الأبحاث العلمية.

ومن جانبها ذكرت د. أسماء كمال مراد أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود بنك المعرفة المصري لدعم التعليم والبحث العلمي، وهي على قدرٍ عالٍ من الأهمية للباحثين، ويتم تنظيمها كلَّ عامٍ للتدريب على كيفية استخدام مصادر المعلومات المتاحة عبر بنك المعرفة المصري الذي يعد أحد أهم المشروعات المعرفية القومية.

وقد أوضحَ أ. أحمد عاطف كيفية التسجيل والبحث ببنك المعرفة، وتحميل الكتب العلميه من المنصات المتاحة ببنك المعرفة، ووجَّه الباحثين بضرورة تحديد كلمات دقيقه ذات صلة بالموضوع المراد البحث عنه للحصول على نتائج صحيحة ودقيقة، موضحًا أنه يتم تنظيم العديد من ورش العمل التدريبية عن بُعْدٍ .

فيما تناول أ. محمد سعيد الحديث حول خدمات المكتبة الرقمية؛ منها: التحقق من المجلات المزيفة، وفحص الاقتباس، ومعامل التأثير، وتقييم المجلات العلمية، والبحث في المستودع الرقمي للرسائل الجامعية في الجامعات المصرية، وإعداد تقارير معامل التأثير للمتقدمين للترقيات ولجوائز الدولة، كما وضح كيفية الوصول إلى الموقع الخاص بوحدة المكتبة الرقمية.

وأشارت أ. ماهينور عقدة إلى أن دار نشر Emerald تهتم بمدى تأثير الأبحاث المنشورة، وأكدت أن كلَّ مصادر الدار متاحة بشكل مجاني من خلال بنك المعرفة المصري؛ حيث تتضمن 312 دوريةً علمية في تخصصات متنوعة، وتتم عملية تقييم البحوث المنشورة بها بكل شفافية.

وأوضحت أن دار نشر Emerald تهتم بنشر الأبحاث ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، وعرضت لكيفية الوصول للمصادر الخاصة بها من خلال بنك المعرفة.

وتحدثت أ. هبة خالد عن الخدمات التي تتيحها دار نشر Britannica بوصفها أحد أهم مصادر البحث الموثوق بها؛ حيث تُوجد في 100 دولةٍ حول العالم وتضم نحو 100 ألف مقالٍ علميٍّ و100 ألف مصدرٍ معرفيٍّ، وأشارت كذلك إلى أن دار نشر Britannica تتيح للباحثين إنشاء مكتبة خاصة على المنصة يحتفظ فيه بمقالات وأبحاث.

وأوضحت أ. سارة زغلول أن دار نشر Springer Nature تضم نحو 3000 مقال في كل التخصصات، وبها أكثر من مليون مؤلف، وتهتم بنشر الأبحاث حول العالم لتصل لأكبر عدد من المهتمين مما ينعكس بالإيجاب على تصنيف الجامعات المصرية، وأكدت أن Springer Nature تقوم بتمويل نحو 130 هيئة حكومية للنشر العلمي بشكل مجاني بشرط الالتزام بالمعايير المحددة؛ كأن يكون الباحث هو المؤلف الأول للبحث، وأن يكون منتميًا إلى جامعة مصرية، وألا يكون قد حصل على أيِّ تمويلٍ خارجيٍّ للبحث.

وذكرتْ د. أمنية عليّ أنَّ Incision أكاديميةٌ تهتم بشكل أساسي بالعلوم الطبية والتمريض ومقرها الرئيسُ في هولندا ولها فروع في نحو 150 دولة حول العالم، وتتيح عملية النشر لكل الباحثين المصريين من خلال بنك المعرفة بالمجان، كما تقدم تدريبات للطلاب بكليات الطب والتمريض وتعمل على تأهيلهم بشكل أفضل.

وفي الختام عرض د. محمد خميس لخدمات دار المنظومة التي تعمل على إتاحة المصادر والمعلومات للباحثين، حيث تتضمن نحو 250 مجلة محكمة و120 ألف دراسة علمية في مجالات متنوعةٍ؛ كالعلوم الإنسانية والآداب واللغات والاقتصاد والسياسة وغيرها .