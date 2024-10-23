محمد مصطفى يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد التايكوندو

تقدم المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو بأوراق ترشحه لانتخابات التايكوندو والمقرر إقامتها خلال يوم 23 نوفمبر القادم لاختيار مجلس إدارة جديد لإدارة الاتحاد خلال الدورة الانتخابية 2024-2028.

وتضم قائمة مصطفى المحاسب مجدي طايل في منصب النائب والمحاسب حازم قنديل في منصب أمين الصندوق

وتضم القائمة على منصب العضوية كل من: المهندس محمد عجيزة والدكتور حسن كمال والمحاسب هيثم الجداوي والعقيد علاء الهواري، وذلك في القائمة الأساسية وتضم القائمة الاحتياطية كل من العميد خالد محمود والدكتور أحمد فؤاد والدكتور عصام عبدالخالق.

وتقام انتخابات اتحاد التايكوندو لأول مرة بنظام القائمة المغلقة بعد القرار الذي اعتمدته الجمعية العمومية غير العادية العام الماضي.

وتقدمت قائمة المستشار محمد مصطفى بأوارق الترشح اليوم حيث يتم غلق باب تقديم طلبات الترشح يوم الجمعة القادمة، حيث تم فتح باب تلقي طلبات الترشح منذ يوم 19 أكتوبر.

وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو حضور 53 هيئة يحق لهم الانتخاب.