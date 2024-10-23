ختام برنامج الطفل ضمن مبادرة بداية جديدة في دمياط

شهد اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط ختام فاعليات البرنامج الصيفى للطفل التي تنظمه مديرية الأوقاف بالمسجد الكبير بقرية الناصرية التابعة لمركز فارسكور ، وذلك في إطار فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث جاء ذلك بحضور الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة علاء سعد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف.

وبدأ الحفل بمجموعة من الابتهالات والتواشيح والفقرات الدينية، كما تم تكريم ٥٠ من حفظة القرآن الكريم، وذلك في حضور ٦٠٠ طالب وطالبة.

ونقل اللواء مجدي الوصيف، تحيات محافظ دمياط وأكد دعم المحافظة الكامل لكافة الأنشطة التى تنظمها وزارة الأوقاف ، لرعاية النشء ونشر الفكر الوسطى و تعاليم الدين ،

وقدم التهئنة للمكرمين على ما حققوه من جهد وتفوق ملموس فى حفظ كتاب الله عز وجل ليعكس ذلك الجهود التى بذلت فى حلقات التحفيظ ليصبح القرآن نبراسًا لهم فى الحياة علمًا وخلقًا.

ومن جانبه، أشار الشيخ محمد سلامة، حرص وزارة الأوقاف، على أن البرنامج الصيفى للطفل يقدم عدد من الأنشطة للنشء و تحفيظهم القرآن الكريم لتخريج أجيال قوية قادرة على استكمال مسيرة البناء والتنمية و مواجهة الفكر المتطرف.

اعلن الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط ، عن استمرار فاعليات وأنشطة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، واشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد ، استمرت فاعليات وأنشطة المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان " وتفعيلاً لمبادرة لنحب القراءة تم إقامة مسابقة للقراءة لفئات مستهدفة لم تكن القراءة في أولوياتهاوتم عمل مسابقة لعدد ٩ رواد باختيار أكثر الكتب اهتماما وقراءتها وتلخيصها بإيجاز.

ونجحت الفكرة في تحقيق أهدافها وفاز في المسابقة ٤ رواد بعضويات مجانية لتشجيعهم على استعارة الكتب بشكل دائم ،كما تم تكريم الرواد الاكثر استعارة خلال الفترة الأخيرة