تيسير مطر: كلمة الرئيس في قمة بريكس بعثت برسائل للمجتمع الدولي لمواجهة الأزمات الاقتصادية

ثمن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قمة بريكس، على هامش جلسة العمل الثانية الموسعة، بحضور زعماء ورؤساء وفود دول بريكس، لمناقشة التطورات الدولية والتعاون الاقتصادي، مؤكدًا أنها حملت رسائل متعددة على كافة الجوانب الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تمر بالعالم أجمع.

ولفت النائب تيسير مطر، إلى أن الرئيس السيسي، في معرض حديثه، حمل المجتمع الدولي المسئولية الكاملة في وضع حد للصراعات الجارية حول العالم، ولاسيما في ضوء حالة الاستقطاب والانتقائية التي بات المجتمع الدولي يتسم بها، وهوا ما أسهم في استمرار الصراعات، وأضحت هناك ضريبة باهظة تدفع ثمنها تلك المجتمعات محل تلك الصراعات، وهو ما عزا بالرئيس السيسي تأكيده أهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف وفي القلب منه الأمم المتحدة وأجهزتها باعتباها ركيزة أساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار والتنمية وضمانة قوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وبحسب أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، فإن الرئيس السيسي كان صوتًا لمن لا صوت له من الدول النامية التي تعاني أزمات اقتصادية عدة فضلًا عن معوقات كبيرة في التنمية وغيرها من الأزمات الأمنية والسياسية، ولاسيما في تأكيده المتواصل على معاناة الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون، وعدم توافر التمويل اللازم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. فضلا عن ارتفـاع تكلفـة التمويـل والاقتـراض، وضرورة اتخاذ مواقف ملموسة تضمن اضطلاع المجتمع الدولي بدوره، فى توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية.

وأردف رئيس حزب إرادة جيل، بالقول: إن مشاركة مصر باعتبارها عضوًا رئيسًا ضمن تجمع بريكس يؤكد أهمية الثقل الذي تتمتع به مصر على كافة المستويات، ولاسيما وأن بريكس أصبح اليوم أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم؛ نظرًا للثقل الاقتصادي لدوله في ظل ما تتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية، بما جعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالميين، مشيرًا إلى أن بريكس إضافة كبيرة للدولة المصرية ويأتي مؤكدًا لأهمية ما تتمتع به مصر من تأثير إقليمي وعالمي وهو ما عزا بعضويتها في التجمع العالمي الهام، مما سيضمن تحقيق نمو اقتصادي يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات.