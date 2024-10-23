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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 91 حالة تعد على أراضي الدولة في أسوان

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة بأسوان
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أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد أبو الليل لاستكمال جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، وذلك بإجمالي 91 حالة بمساحة 490 ألف م2 منذ إنطلاق فعاليات هذه المرحلة، والتي تستمر حتى الأول من شهر نوفمبر القادم.

تنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال تنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجه الـ 24 لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه.

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة إدراج مختلف الحالات المستهدفة، مع إزالة التعديات على أراضي الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير في سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين، وخاصة فى ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

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ازالة التعديات الموجه الـ 24 المرحلة الأولى التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية أخبار محافظة أسوان