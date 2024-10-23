أحمد كامل بحيري: النظام الانتخابي الأمريكي غير ملائم لمصر

قال أحمد كامل بحيري، باحث بمركز الأهرام للدراسات والسياسات الاستراتيجية، إن تطبيق النظام الانتخابي الأمريكي في مصر سيكون «غير ديمقراطي» أو غير ملائم، موضحًا أن أمريكا ينفع معها هذا النظام ولكن لا يجب تطبيقه في مصر.

وأوضح «بحيري»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن أمريكا هي أم الديمقراطيات ونظامها يتماشى معها؛ لأن هناك ديمقراطية راسخة في أمريكا، بينما الدولة المصرية الآن تعيش مرحلة التحول الديمقراطي.

وشدد على أنه لا يجب القياس على الدول المستقرة، والتي لها ديمقراطية خاصة بها وأحزابها وإعلامها، مضيفًا: «هناك فارق كبير بين هذه الدول ودول أخرى».