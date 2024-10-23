إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري بالقليوبية

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري أمام محطة وقود طاقة، بمنطقة قليوب، في محافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من الإدارة العامة للمرور يفيد ورود إشارة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري أمام محطة وقود طاقة، في اتجاه القليوبية.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه في أثناء سير سيارة أعلى الطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أسفر عن انقلابها وإصابة 4 أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج، وتم رفع أثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.