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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عبد المنعم إمام: نظام الانتخابات موضوع "حساس" ولا يصح أن يُرهن بوجهة نظر واحدة

النائب عبد المنعم
النائب عبد المنعم
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قال النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، إنّ نظام الانتخابات من وجهة نظر حزب العدل ليس اختلافا في الشكل، لكن الحزب يتناول جوهر العلاقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية والدولة.

وأضاف "إمام"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "نظام الانتخابات موضوع حساس جدا، ولا يصح أن يكون مرهونا بأغلبية أو أكثرية أو وجهة نظر واحدة".

وتابع عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل: "كل الأنظمة الانتخابية في العالم إن كان بها قواعد تداول سلمي للسلطة والتزام بالدستور تقوم على أن يخرج النظام الانتخابي بالتوافق، وهذا جوهر العلاقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية والدولة، فيجب أن يشعر المواطن بأن ثمّة وسيلة بينه والدولة عن طريق البرلماني لتوصيل صوته بشكل أو بآخر".

النائب عبد المنعم حزب العدل نظام الانتخابات