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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«المصريين الأحرار»: النظام الفردي «خدمي».. والنائب مهامه الرقابة والتشريع

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل
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قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن أي حزب يجب أن يعبر عن هويته وأن يكون على دراية بأهدافه، مشيرًا إلى أن الحزب يرغب للذهاب للجمهورية الجديدة بمنظومة جديدة، ومعرفة هل تريد نائب رقابي تشريعي أم نائب خدمي؟، كما يجب تغيير فكرة النائب الخدمي لنائب يطبق أهداف المواطنين على أرض الواقع.

وأضاف « خليل»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن النظام «الفردي» أكثره يكون خدمي، موضحًا أنه يجب أن يتحول النائب إلى نائب مهامه الرقابة والتشريع على أرض الواقع، وليس على الورق فقط.

وتابع: «الواقع ينقسم إلى جانبين مواطن ينتخب وأحزاب سياسية موجودة، فهل نحن الآن في حالة صحية جيدة في السياسة؟»، مؤكدًا أنه يجب على كل حزب أن يوضح الإيديولوجية الخاصة به لكي يوفر للمواطن القرار الصحيح للانتخاب.

الدكتور عصام خليل الإعلامي أحمد الطاهري احزاب سياسية