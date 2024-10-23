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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس سائق سرق مندوب تحصيل بالمطرية

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت نيابة المطرية حبس سائق 4 أيام علي ذمة التحقيقات في مغافلة مندوب تحصيل إحدى الشركات وسرقة حقيبة اليد خاصته وبداخلها ماكينة فيزا خاصة بالشركة المشار إليها محل عمله، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على سائق “له معلومات جنائية” لقيامه بمغافلة مندوب تحصيل إحدى الشركات وسرقة حقيبة اليد خاصته وبداخلها (ماكينة فيزا خاصة بالشركة المشار إليها محل عمله)، بدائرة قسم شرطة المطرية، وأقر بارتكابه 4 وقائع سرقة أخرى بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسلوب المغافلة أجهزة الأمن بأسلوب المغافلة امن القاهرة بمديرية أمن القاهرة بدائرة قســـم شرطة المطرية قسم شرطة المطرية مديرية أمن القاهرة مندوب تحصيل