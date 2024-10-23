جالطا سراي ينتزع فوزًا صعبًا من إلفسبورج في الدوري الأوروبي

انتزع فريق جالطا سراي التركي، انتصارًا من ضيفه إلفسبورج السويدي على ملعب رامس بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي.

ونجا جالطا سراي من ريمونتادا إلفسبورج، ليفوز عليه بنتيجة 4-3، بعدما انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق التركي بثلاثية نظيفة.

سيطر جالطا سراي على مجريات الشوط الأول، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف، جاء الأول عن طريق المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة 28، ثم أضاف إيزاك بيترسون لاعب إلفسبورج هدفًا عكسيًا في مرماه في الدقيقة 39، ثم عزز باريش يلماز تقدم جالطا سراي بالهدف الثالث في الدقيقة 44.

نتيجة مباراة جالطا سراي ضد إلفسبورج

ومع بداية الشوط الثاني، حاول إلفسبورج العودة للمباراة، ونجح في تقليص الفارق عن طريق نيكلاس هولت بهدف في الدقيقة 52، وبعدها أضاف مايكل بايدو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 65.

ولكن، لم يستسلم جالطا سراي ونجح يونس أكجون في تسجيل الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 83، قبل أن يقلص إلفسبورج الفارق مجددًا عن طريق جونى لارسون في الدقيقة 90+2، ولكن لم يكن هناك وقت كافٍ لتحقيق ريمونتادا.

وبهذا الفوز، عزز جالطا سراي صدارته لجدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد إلفسبورج عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.