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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هل عرضت شقة الراحل سعيد صالح للبيع؟ .. ابنته تكشف الحقيقة

ابنة الفنان سعيد
ابنة الفنان سعيد صالح
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كشفت هند سعيد صالح على صفحتها على فيس بوك حقيقة بيع شقة والدها الراحل، وقالت: " أنا ماليش أى علاقة بالبوست اللى اتكتب عن بيع شقة تخص بابا فى المهندسين، وبابا مالوش أى شقق ملك فى المهندسين لأن شقته اللى كان عايش فيها كانت إيجار قديم ومافيش حاجة اسمها ورث فى الإيجار القديم".

 

وأضافت "ماعرفش الشخص اللى كتب بوست بيع الشقة وبصراحة مش مهتمة أعرف أساس الموضوع، ولولا إن كذا صحفى كلمنى يسأل عن صحة الموضوع اللى أنا مش طرف فيه ما كنتش كتبت حاجة، الشقة مش باسم سعيد صالح فأرجو عدم ذكر اسم سعيد صالح فى شىء لا يملكه".

كان شخص قد نشر إعلانا عبر فيس بوك لبيع شقة مدعيا أن الفنان سعيد صالح كان يعيش فيها، وأرفق مع الإعلان عددا من الصور والمقتنيات وتفاصيل الشقة بمساحتها وعدد الغرف، وصورة "عاش هنا" التى تثبت أن الراحل سعيد صالح كان يعيش فى هذا المكان.

 

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