كامل بحيري: مصر تتخذ خطوات في التحول الديمقراطي

أكد أحمد كامل بحيري، الباحث بمركز الأهرام للدراسات والسياسات الاستراتيجية، أن النظام الانتخابي الحالي يعصف بحقوق الناخبين ويعصف أيضا بالتحول الديمقراطي لعدة أسباب، مشددًا على أنه في حالة وجود قائمة مغلقة هذا يعني أن 49.5% من عدد الناخبين «أصواتهم يتم إلقاءها في الأرض».

وأضاف «بحيري»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا النظام يؤدي إلي أن يكون البرلمان غير معبر عن الشارع المصري، معقبًا: «ده بالأرقام، في 50% من المُصوتين لم تعبر أصواتهم في تمثيل مجلس النواب».

وشدد على أن مصر الآن في مرحلة التحول الديمقراطي، إذ أن مصر تتخذ خطوات في التحول الديمقراطي ولا يجب القياس مع الدول المستقرة كبريطانيا وأمريكا، معقبًا: «مصر تتحسس وتأخذ خطوات بعد ثورتين 2011 و2013 وبعد حراك شارع وبعد مرحلة طويلة من عدم الديمقراطية قبل 2011».