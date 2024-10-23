رئيس جامعة المنصورة يتابع عددًا من المشروعات بقطاعي التعليم والمستشفيات

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، عدداً من المشروعات الإنشائية بقطاعي التعليم و المستشفيات، لمتابعة سير العمل بها وفقاً للجداول الزمنية المحددة، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

و أكد الدكتور شريف خاطر حرص جامعة المنصورة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي و البحث العلمي فى ضوء رؤية مصر 2030، لتطوير الخدمات التعليمية و الطبية لمواكبة التطورات الحديثة و معدلات النمو، في إطار خطة تطوير المنشآت التي تنفذها الجامعة لتوفير بنية أساسية تعليمية على أعلى مستوى و مجهزة بأحدث التجهيزات و الوسائل التعليمية الحديثة، بما يخدم أهداف الجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، و حصول كلياتها على الإعتماد، و كذلك تطوير البنية التحتية في القطاع الطبي ليحافظ على صدارته كقلعة للطب في مصر.

فيما بدأت الجولة بتفقد المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مبنى G بكلية الزراعة، بحضور الدكتور محمد شطا عميد كلية الزراعة، والدكتور متولي أبو سريع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، حيث يضم المبنى عددا من المعامل المركزية و المدرجات الطلابية، تم إنشاؤه بارتفاع 7 طوابق لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، وتوفير التدريب اللازم لهم من خلال تجهيز المعامل المركزية وفقا لأحدث ما توصل إليه العلم فى مجال العلوم والبحوث الزراعية، ثم المرور على مزرعة الجامعة، و تفقد التجهيز لمشروع الصوبة الذكية المقام ضمن قائمة مشروعات الجامعة الخضراء الذكية و المستدامة.

كما تلى ذلك تفقد مشروع تطوير مبنى "علي بن أبي طالب" بمدينة جيهان للطالبات، بحضور الدكتور وليد طنطاوي أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب، حيث تفقد أعمال التطوير و الصيانة و جاهزية المبنى للتسليم و التشغيل بسعة 500 طالبة، مشيداً بما لمسه من تطور كبير في غرف التسكين و الخدمات المقدمة للطلاب داخل المبنى، والحرص على توفير كل سبل الدعم لطلاب الجامعة المقيمين بالمدن الجامعية من خلال توفير سكن مميز لهم.

فيما توجه عقب ذلك لمتابعة المشروعات بقطاع المستشفيات الجامعية بحضور الدكتور أشرف شومه عميد كليه الطب، والدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبدأت الجولة بتفقد سير العمل بمشروع المبنى الجديد الملحق بمركز الأورام، و كان في إستقبالهم الدكتور وليد النحاس مدير المركز، حيث تم متابعة سير العمل بالمشروع بعد الإنتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني.

أوضح الدكتور شريف خاطر أن المبنى تم إنشاؤه في إطار رؤية الجامعة المستقبلية لتوفير البنية التحتية اللازمة لتقديم خدمة طبية متميزة لمرضى الأورام، فى ظل الزيادات المستمرة فى أعداد المترددين على المركز باعتباره أكبر مركز جامعى متخصص فى طب و جراحات الأورام على مستوى الجمهورية.

فيما يعتبر المبنى امتدادا لمركز الاورام تم بناءه بارتفاع 7 طوابق عليا تحتوي على العيادات الخارجية و وحدات تركيب العلاج الكيماوي، و قاعات التدريب و التدريس، بالإضافة إلى 2 بدروم معد و مجهز لتركيب عدد 2 جهاز علاج إشعاعي لمرضى الأورام.

واختتمت الجولة بزيارة مشروع زراعة الكبد، و كان في استقبالهم الدكتور حلمي عزت مدير مركز جراحة الجهاز الهضمي، الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد، الدكتور محمود الجمل المشرف الهندسي على المشروع، و تم المرور على التجهيزات الطبية و الفرش والتشطيبات النهائية على أرض الواقع، للاستعداد لافتتاح و التشغيل التجريبي للمبنى الجديد .

و عبر رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بإنجاز هذا المشروع الضخم، وقرب التشغيل التجريبي، ليكون أول مركز متخصص لزراعة الكبد في مصر و الشرق الأوسط تم إنشائه بتوجيهات رئاسية، نظرا لما حققه برنامج زراعة الكبد بالجامعة من نجاحات عالمية.

جدير بالذكر أن المبنى على مساحة 800 متر مربع و يضم 9 طوابق بقوة 60 سرير، و يضم استقبال و عيادات و عمليات جراحية و عناية مركزة و افاقة و اقامة داخلية و طابق ادارى و قاعات للبحث العلمي ، و سيضاعف إجراء عمليات زراعة الكبد للقضاء على قوائم الانتظار، حيث سيصل عدد العمليات الجراحية إلى 5 عمليات أسبوعيا، و هو ما سيصل معه الحالات إلى 200 حالة سنويا ، و هذا العدد غير مسبوق فى أى مركز من مراكز زراعة الكبد من متبرعين أحياء على مستوى العالم ، و كذلك متابعة المرضى قبل و بعد إجراء العملية لتفادي حدوث المضاعفات ، و استيعاب أكبر قدر من المرضى من الدول العربية الشقيقة، و كذلك تدريب الكوادر الطبية من داخل مصر و خارجها على جراحات زراعة الكبد.

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